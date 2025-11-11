Пушков: советы Ниинистё о переговорах с Россией уже не спасут Европу

Сенатор Алексей Пушков оценил предложение бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё о переговорах с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Пушкова, участие в украинском конфликте еще сильнее снизило роль Европы в мировой политике.

«Ниинистё — политик мудрый и опытный. Однако, боюсь, его рекомендации [о переговорах с РФ] Европу уже не спасут. ЕС отказался от дипломатии, замкнулся на Украине и закономерно платит за это цену», — подчеркнул Пушков.

Таким образом он прокомментировал слова Ниинистё по поводу падения политической роли Европы.

11 ноября Ниинистё дал интервью национальной телерадиокомпании Yle, в котором заявил, что конфликт на Украине привел к существенному уменьшению влияния Европы в мире.

Он подчеркнул, что в настоящее время решающие голоса принадлежат Соединенным Штатам, Китаю и России. Экс-президент выразил уверенность в том, что государствам Европы необходимо поддерживать связи с Москвой, раз это делает Вашингтон.

По словам Ниинистё, раньше он видел властные структуры в виде квадрата, в котором был Евросоюз, теперь этот квадрат стал треугольником.

