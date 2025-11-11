Посол РФ в Индии Денис Алипов заявил, что диалог с Россией поможет завершить конфликт на Украине «уже завтра». Об этом сообщает агентство Press Trust of India.

По его словам, конфликт с Украиной может закончиться «завтра», если европейцы и НАТО смогут наладить диалог с Москвой. При этом «антироссийский крестовый поход» Европы стал «главным препятствием» на пути к миру на Украине, добавил Алипов.

3 ноября председатель военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что боевые действия на Украине зашли в тупик с оперативной точки зрения, поэтому «почти пришло время сесть и поговорить».

Он отметил, что Североатлантический альянс будет продолжать поддерживать Киев до тех пор, пока не начнутся переговоры для установления прочного мира. По словам Драгоне, европейские страны получили «что-то вроде тревожного сигнала» о том, что им надо быть готовыми поддерживать Украину и в то же время обеспечивать собственную оборону.

Ранее в Государственной думе РФ обвинили украинского лидера Владимира Зеленского в лихорадочных попытках отсрочить мир.