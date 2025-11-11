В России хотят запретить исполнять решения судов, учрежденных без ее участия

«Ъ»: Россия не будет выполнять решения судов, учрежденных без участия РФ и ООН

Правительственная комиссия поддержала инициативу, в соответствии с которой будет запрещено исполнять на территории России решения иностранных и международных судов, если они не основаны на международных договорах РФ или резолюциях Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»).

Законопроект предлагает дополнить закон «О судебной системе РФ» запретом на исполнение решений иностранных судов, которые получили полномочия от других государств без участия РФ, и международных судов, чья компетенция не подтверждается международными договорами России или резолюциями Совета Безопасности ООН.

В случае принятия этой поправки, Россия будет вправе не исполнять решения иностранных или международных судов, в частности, Международного уголовного суда (МУС) или трибунала по Украине, в случае его создания.

20 мая заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Международный уголовный суд является «гаагским убожеством» и примером «полного фиаско».

Ранее в Венгрии отказались исполнять решение МУС об аресте Путина.