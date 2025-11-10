Литва снова попросит Белоруссию пропустить через границу свои фуры

Литва вновь обратится к Белоруссии с просьбой пропустить через КПП ее фуры

Литва намерена направить Белоруссии повторное обращение с просьбой пропустить через границу литовские фуры после того, как Вильнюс в одностороннем порядке закрыл контрольно-пропускные пункты (КПП). Об этом заявил председатель национального центра по управлению кризисами балтийской республики Вилмантас Виткаускас, передает ТАСС.

«Принято решение повторно обратиться к Белоруссии на уровне высоких инстанций — на уровне уполномоченных по границе — с просьбой об открытии двух контрольных пунктов для эвакуационного коридора в обе стороны», — сказал он.

Напомним, на первую просьбу Вильнюса пропустить фуры Минск ответил отказом. По словам советника главы литовского МВД Миндаугаса Баярунаса, речь шла о возможности провезти фуры в Литву через КПП в районном центре Шальчининкай.

29 октября премьер Литвы Инга Ругинене заявляла о закрытии автомобильной границы с Белоруссией на месяц. Она подчеркнула, что безопасность граждан является непререкаемым приоритетом правительства. Поэтому, по ее словам, необходимо закрыть границу с Белоруссией, откуда исходят «определенные угрозы».

Ранее Лукашенко пригрозил Литве конфискацией фур на границе.