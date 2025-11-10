На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Литва снова попросит Белоруссию пропустить через границу свои фуры

Литва вновь обратится к Белоруссии с просьбой пропустить через КПП ее фуры
close
Виктор Толочко/РИА Новости

Литва намерена направить Белоруссии повторное обращение с просьбой пропустить через границу литовские фуры после того, как Вильнюс в одностороннем порядке закрыл контрольно-пропускные пункты (КПП). Об этом заявил председатель национального центра по управлению кризисами балтийской республики Вилмантас Виткаускас, передает ТАСС.

«Принято решение повторно обратиться к Белоруссии на уровне высоких инстанций — на уровне уполномоченных по границе — с просьбой об открытии двух контрольных пунктов для эвакуационного коридора в обе стороны», — сказал он.

Напомним, на первую просьбу Вильнюса пропустить фуры Минск ответил отказом. По словам советника главы литовского МВД Миндаугаса Баярунаса, речь шла о возможности провезти фуры в Литву через КПП в районном центре Шальчининкай.

29 октября премьер Литвы Инга Ругинене заявляла о закрытии автомобильной границы с Белоруссией на месяц. Она подчеркнула, что безопасность граждан является непререкаемым приоритетом правительства. Поэтому, по ее словам, необходимо закрыть границу с Белоруссией, откуда исходят «определенные угрозы».

Ранее Лукашенко пригрозил Литве конфискацией фур на границе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами