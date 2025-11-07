Минск отказал Вильнюсу в просьбе пропустить грузовики в Литву

BNS: Вильнюс сообщил об отказе Минска в просьбе пропустить в Литву ее фуры

Минск ответил отказом на просьбу Вильнюса пропустить в Литву застрявшие в Белоруссии литовские фуры. Об этом сообщает BNS со ссылкой на советника главы МВД балтийской республики Миндаугаса Баярунаса.

По его словам, речь шла о возможности вернуться литовским фурам в страну через контрольно-пропускной пункт в районном центре Шальчининкай.

6 ноября пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков заявил, что Минск призывает Литву начать нормальную работу на контрольно-пропускных пунктах (КПП) на границе двух государств.

При этом Варанков отметил, что Белоруссия не несет ответственности за негативные последствия закрытия границы, коснувшиеся Минск и Вильнюс, а также третьи страны, включая страны ЕС.

29 октября премьер Литвы Инга Ругинене заявляла о закрытии автомобильной границы с Белоруссией на месяц. Она подчеркнула, что безопасность граждан является непререкаемым приоритетом правительства. Поэтому, по ее словам, необходимо закрыть границу с Белоруссией, откуда исходят «определенные угрозы».

Ранее в Литве призвали открыть границу с Белоруссией.