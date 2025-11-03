Депортация граждан России из Латвии стала примером непродуманной и националистической линии политики, проводимой властями республики в отношении Москвы. Об этом говорится в материле Mysl Polska.

«Может ли горстка старушек, которым не удалось справиться с простым языковым экзаменом, стать реальной угрозой национальной безопасности Латвии? Ответ на этот вопрос очевиден. Вероятно, и для самих латышей», — пишет издание.

В статье отмечается, что Латвия продолжает последовательно ужесточать политику в отношении России и русскоязычного населения. Авторы материала подчеркнули, что украинский конфликт стал для Риги удобным предлогом для введения новых ограничений.

До этого Госдума рекомендовала правительству России проработать инструменты поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, в том числе ввести «карту российского соотечественника».

Это связано с депортацией из Латвии граждан России. В документе сказано, что Госдума решительно осуждает дискриминацию россиян со стороны латвийских властей и призывает мировое сообщество, которое мыслит здраво, осудить неонацистскую политику Риги, нарушающую права и свободы людей.

Ранее высылаемых из Латвии россиян пригласили в Нижегородскую область.