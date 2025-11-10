Встреча министров иностранных дел государств НАТО пройдет в Брюсселе 3 декабря. Об этом сообщается на сайте блока.

В публикации отмечается, что заседание проведет генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. Он также обратится к средствам массовой информации.

В пресс-службе добавили, что подробная медиа-программа встречи министров иностранных дел будет доступна на сайте блока ближе к событию.

6 ноября Рютте призвал союзников по Североатлантическому альянсу готовиться к длительной конфронтации с Россией, поскольку она якобы является «главной дестабилизирующей силой» в мире и Европе.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.

Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность». Кроме того, любой здравомыслящий человек понимает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать, уточнил российский президент.

Ранее на Западе предрекли распад НАТО при конфронтации с Россией.