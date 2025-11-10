Власти Италии назвали условие выдачи мультивиз россиянам

Власти Италии заявили, что будут соблюдать запрет Еврокомиссии (ЕК) на выдачу мультивиз туристам из России, однако допустили, что в некоторых случаях могут быть сделаны исключения. Об этом пишет РИА Новости.

По словам представителя МИД Италии, предоставление россиянам многократных виз на въезд должно быть должным образом обосновано итальянской стороной. Заявителю будет необходимо продемонстрировать особую добросовестность и надежность в соответствии с визовым кодексом.

7 ноября Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. В соответствии с новыми правилами, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они захотят совершить поездку в одну из стран ЕС. Такие меры, по мнению создателей запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности государств — членов объединения.

При этом официальный представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт уточнил, что речь не идет о запрете на выдачу виз в целом. Он подчеркнул, что граждане России по-прежнему смогут получать однократные шенгенские визы на фоне вводимых визовых ограничений.

Ранее посольство Франции ответило на слухи о визовых ограничениях для россиян.