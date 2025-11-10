На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Власти Италии назвали условие выдачи мультивиз россиянам

МИД Италии будет выдавать мультивизы россиянам в исключительных случаях
true
true
true
close
Depositphotos

Власти Италии заявили, что будут соблюдать запрет Еврокомиссии (ЕК) на выдачу мультивиз туристам из России, однако допустили, что в некоторых случаях могут быть сделаны исключения. Об этом пишет РИА Новости.

По словам представителя МИД Италии, предоставление россиянам многократных виз на въезд должно быть должным образом обосновано итальянской стороной. Заявителю будет необходимо продемонстрировать особую добросовестность и надежность в соответствии с визовым кодексом.

7 ноября Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. В соответствии с новыми правилами, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они захотят совершить поездку в одну из стран ЕС. Такие меры, по мнению создателей запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности государств — членов объединения.

При этом официальный представитель Европейской комиссии Маркус Ламмерт уточнил, что речь не идет о запрете на выдачу виз в целом. Он подчеркнул, что граждане России по-прежнему смогут получать однократные шенгенские визы на фоне вводимых визовых ограничений.

Ранее посольство Франции ответило на слухи о визовых ограничениях для россиян.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами