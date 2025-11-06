Посольство Франции ответило на слухи о визовых ограничениях для россиян

Франция не планирует менять визовую политику в отношении россиян. Об этом RTVI заявили во французском посольстве в Москве.

«Слухи о предстоящих ограничениях, касающихся выдачи виз российским гражданам, безосновательны», — сообщили в дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что политика Франции в вопросе выдаче россиянам виз на въезд в страну остается неизменной.

5 ноября издание Politico со ссылкой на трех европейских чиновников сообщило, что Евросоюз готовит новое усиление визового режима для граждан России и планирует фактически прекратить выдачу им многократных шенгенских виз. Россиянам будут оформляться в основном только однократные визы, за исключением отдельных гуманитарных случаев и ситуаций, когда заявитель имеет дополнительное гражданство ЕС.

В то же время в публикации указано, что решения о выдаче виз остаются прерогативой государств — членов объединения. Европейская комиссия может создать дополнительные барьеры, но не обладает возможностью установления полного запрета на въезд российских туристов.

Ранее Еврокомиссия осудила Сербию за выдачу паспортов россиянам «для поездок в ЕС».