«Верхушка айсберга»: сенатор о скандале вокруг Би-би-си

Скандал с увольнением руководства Би-би-си — лишь верхушка айсберга. Это не избавит мир от лжи западных СМИ. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал сенатор Владимир Джабаров.

«К сожалению, иностранные журналисты во многом забывают о таких вещах, как достоинство и профессиональная честь, нередко используются откровенно грязные методы пропаганды. Поэтому любое их громкое заявление нужно многократно проверять и изучать, что называется, под микроскопом», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что России «необходимо и дальше указывать мировой общественности на фейки иностранных СМИ, обличать их, выносить на поругание».

9 ноября гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Деборы Тёрнесс объявили об отставке на фоне скандала со сфальсифицированной речью президента США Дональда Трампа перед штурмом Капитолия.

3 ноября газета Daily Telegraph обратила внимание на речь Трампа в передаче Panorama. Она была смонтирована так, чтобы зрители подумали, что политик поощряет беспорядки на Капитолийском холме. Создатели сюжета соединили кадры начала выступления Трампа с тем, что он сказал почти час спустя.

Таким образом лидер Соединенных Штатов «сообщил» сторонникам, что планирует пойти с ними, чтобы «бороться изо всех сил». А в действительности американский лидер говорил, что присоединится к ним, чтобы «мирно и патриотично заставить их голоса быть услышанными».

Ранее в администрации Трампа назвали «Би-би-си» фейковым СМИ.