В администрации Трампа назвали британское «Би-би-си» фейковым СМИ

Nathan Howard/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила в интервью газете Telegraph, что британская вещательная телерадиокорпорация «Би-би-си» является фейковым СМИ.

3 ноября Telegraph сообщала, что передача «Би-би-си» Panorama в октябре 2024 года ввела зрителей в заблуждение, показав, как президент США Дональд Трамп якобы сообщает своим сторонникам, что планирует пойти с ними, чтобы «бороться изо всех сил». Как отмечает издание, в действительности американский лидер заявил, что пойдет со своими сторонниками, чтобы «мирно и патриотично заставить их голоса быть услышанными».

«Этот намеренно нечестный, избирательно отредактированный ролик Би-би-си является дополнительным доказательством того, что они полностью, на 100% фейковое СМИ», — сказала Левитт.

Пресс-секретарь Белого дома добавила, что «Би-би-си» распространяет ложь о деятельности Трампа.

Беспорядки на Капитолийском холме произошли 6 января 2021 года. Они были организованы группой сторонников Трампа на фоне его призывов отменить результаты президентских выборов 2020 года, в которых он потерпел поражение. В результате штурма было эвакуировано и закрыто здание Капитолия, а заседание конгресса, которое должно было осуществить подсчет голосов выборщиков и официальное подтверждение победы Джо Байдена, было временно приостановлено.

Ранее Трамп обвинил ФБР в подстрекательстве при беспорядках в Капитолии в 2021 году.

