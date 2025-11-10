«Пытались задвинуть»: эксперт раскрыл причины озлобленности поляков на украинцев

Политолог Асафов: поляки давно злы на украинцев, но до сих пор это замалчивали

Граждане Польши всегда испытывали крайне сложные и противоречивые чувства к украинцам, но до сих пор это замалчивалось, а сейчас агрессия полезла наружу – именно с этим связаны сообщения о резкой озлобленности поляков, считает политолог Александр Асафов. Варшава стремится придерживаться антироссийской политики, однако не может игнорировать болезненные вопросы – например, в части украинских поставок сельхозпродукции, которые бьют по местным фермерам, объяснил НСН политолог Александр Асафов.

«Украинский вопрос всегда был очень сложным для польского общества. После начала СВО темы болезненных исторических противоречий, связанных и с Волынской резнёй, и с подавлением Варшавского восстания руками украинских националистов, пытались задвинуть», — объяснил эксперт, добавив, что сейчас польский лидер Кароль Навроцкий «стряхнул пыль» с этих тем и предложил учитывать контекст при рассмотрении новых инициатив.

По словам политолога, Варшава имеет собственное представление о том, как выстраивать в политике антироссийский курс, но при этом не игнорировать запросы общества и болезненные для него темы – например, поставки сельхозпродукции. Как только появилась возможность принимать самостоятельные решения, она одной из первых прекратила такую поддержку Украины, напомнил Асафов.

В то же время сегодня Польша выступает одним из важнейших транзитных путей для поставки Украине западного воружия военной техники. Создание такого логистического звена – это самая серьёзная помощь со стороны польских властей, без которой Киев не продержался бы и трёх дней, убеждён эксперт.

Комментируя сообщения о том, что в Польше участились случаи нападений местных граждан на украинцев, он заявил, что такие ситуации были всегда, но если раньше они замалчивались, то сегодня о них стали говорить. Так, столкновения и митинги в городах происходили регулярно в 2019, 2020 и 2021 годах, отметил политолог. Он объяснил это тем, что на фоне прибытия украинских граждан и их поддержка в ущерб местным гражданам приводит к очевидному сопротивлению жителей, считающих такой подход несправедливым.

Напомним, накануне Bloomberg со ссылкой на аналитиков и данные опросов сообщил, что поддержка беженцев с Украины в Польше ослабевает на фоне роста антиукраинских настроений в польском обществе, а президент Кароль Навроцкий сомневается в необходимости принятия Украины в НАТО и Евросоюз. Он и его соратники из партии «Право и справедливость» недовольны тем, что украинские беженцы получают социальные пособия вне очереди. В частности, издание напоминает, что в августе наложил вето на законопроект о расширении таких льгот.

Отмечается также, что если в марте 2022 года 94% поляков поддерживали приём украинских беженцев, однако к октябрю 2024 года эта доля снизилась до 48%. Половина респондентов считают, что государственные льготы для украинцев «слишком щедрые».

Ранее стало известно, что число преступлений против украинцев в Польше за два года выросло на 66%.