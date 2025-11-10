Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит прекратить бессмысленные атаки на территорию России и вернуться к дипломатии. Об этом написал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема на странице в соцсети Х.

«Зеленский должен прекратить атаки на территории России, вся Украина подвергается массированным атакам после того, как Московская область и другие регионы были атакованы с помощью беспилотников. Стратегически для него это не имеет смысла, он должен ограничиться самообороной на территории Украины», — написал Мема.

По его словам, лучшее, что мог бы сделать Зеленский – это вернуться к диалогу и дипломатии ради завершения конфликта. Политик призвал «изменить стратегию», поскольку продолжение конфликта не имеет смысла.

8 ноября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). В публикации говорится, что все цели удара были достигнуты, «все назначенные объекты поражены».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

