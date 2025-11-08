На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова поиронизировала над рассказом матери Зеленского о его любимой игрушке в детстве

Alina Smutko/Reuters

Политика президента Украины Владимира Зеленского и его «мясные штурмы», очевидно, связаны с тем, что в детстве он увлекался играми с мясорубкой, пошутила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

Она прокомментировала слова матери украинского лидера Риммы Зеленской из интервью «Комсомольской правде», в котором та рассказала, что будущий президент Украины был в детском саду «центром внимания, всех собирал вокруг себя, игры придумывал», а еще «больше всего любил играть… с мясорубкой — той еще, старой, советской!»

«Ну вот вам и ответ, почему Зеленский постоянно ездит на саммиты, требует больше оружия и отлавливает граждан Украины на улицах, отправляя их в «мясные штурмы». Кто во что играл в детстве», — написала Захарова.

До этого Захарова назвала «картиной салом» фотографию со встречи Зеленского с военнослужащими.

Ранее на Украине рассказали о страхе Зеленского.

