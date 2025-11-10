Саудовская Аравия подтвердила США неизменность позиции по Авраамовым соглашениям

Саудовская Аравия дала понять США, что подпишет Авраамовы соглашения только тогда, когда будет принята дорожная карта по созданию Государства Палестина. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники из стран Персидского залива.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп выразил надежду, что королевство уже очень скоро присоединится к этим соглашениям.

Однако, по данным Reuters, Эр-Рияд по дипломатическим каналам связи дал понять Вашингтону, что его позиция по соглашениям осталась неизменной.

Как заявили источники агентства, саудиты пока не видят возможности удовлетворить требование американского лидера по нормализации отношений с Израилем, учитывая то, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху твердо настроен против создания Государства Палестина.

7 августа президент США призвал все страны Ближнего Востока присоединиться к Авраамовым соглашениям, предполагающим улучшение отношений с Израилем. По его словам, теперь, когда ядерный арсенал Ирана «полностью уничтожен», для Вашингтона крайне важно, чтобы все государства региона стали их частью.

Трамп называл Авраамовы соглашения одним из главных достижений своего первого президентского срока (2017 — 2021 годы). В 2020 году отношения с Израилем нормализовали Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Марокко. В 2021 году об установлении дипломатических отношений с израильским государством объявил Судан.

Ранее сообщалось, что Казахстан присоединится к «Авраамовым соглашениям» по нормализации отношений с Израилем.