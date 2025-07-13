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США требуют от Японии и Австралии четкой позиции на случай конфликта с КНР

FT: США добиваются от Японии и Австралии четкой позиции на случай войны с КНР
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Joshua Roberts/Reuters

Пентагон оказывает давление на Японию и Австралию, требуя от них четко разъяснить, какую роль они будут играть в случае войны США и Китая из-за Тайваня. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, глава политического управления Пентагона Элбридж Колби в последние месяцы поднимал этот вопрос на встречах с представителями минобороны Японии и Австралии. Он пытался убедить союзников США в Индо-Тихоокеанском регионе усилить сдерживание и подготовиться к потенциальной войне из-за острова.

При этом переговоры между сторонами включали также попытки склонить союзников к увеличению расходов на оборону.

«Однако просьба о принятии обязательств, связанных с войной за остров, — это новое требование со стороны США», — отметили в газете.

По словам источника, это застало врасплох Токио и Канберру, поскольку сам Вашингтон не дает полных гарантий Тайваню.

11 июня глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не располагают точными сведениями о том, что Китай принял решение о присоединении острова силой.

До этого председатель КНР Си Цзиньпин в ходе беседы с президентом США Дональдом Трампом призвал Вашингтон относиться к тайваньскому вопросу с большой осторожностью и не позволить сепаратистам втянуть себя в конфликт с Пекином.

Ранее в КНР прокомментировали ответ Путина на провокационный вопрос о Тайване.

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