На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт: политический кризис в США — на руку России

Обозреватель Латышев: политический кризис в США выгоден России
true
true
true
close
Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Дональд Трамп столкнулся с первым серьезным политическим кризисом на втором президентском сроке: демократы продолжают устраивать митинги, а правительство столкнулось с продолжительным шатдауном. На это в эфире Tsargrad.tv указал политический обозреватель Сергей Латышев. Фактически, по его словам, в Соединенных Штатах уже идет гражданская война, только не пушками, а посредством бюрократии.

Россия же в данной ситуации получает козырь, поскольку, чем сильнее Трамп увязает в кризисе, тем меньшей ценностью для него становится Украина, считает эксперт.

«Необходимо воспользоваться наступающей американской «замятней» для того, чтобы укрепить свой суверенитет и максимально достичь поставленных целей на Украине», — уверен Латышев.

Как сообщает агентство Reuters, в США число задержанных и отмененных за день авиарейсов составило почти 13 тыс. на фоне продолжающегося шатдауна.

Отмечается, что 9 ноября были задержаны свыше 10 тыс. рейсов и более 2,7 тыс. были отменены из-за нехватки авиадиспетчеров.

Министр транспорта США Шон Даффи отметил, что ситуация может ухудшиться ко Дню благодарения, 27 ноября, если работа правительства не будет возобновлена.

Ранее Трамп призвал республиканцев отменить филибастер.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами