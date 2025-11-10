Эксперт: политический кризис в США — на руку России

Президент США Дональд Трамп столкнулся с первым серьезным политическим кризисом на втором президентском сроке: демократы продолжают устраивать митинги, а правительство столкнулось с продолжительным шатдауном. На это в эфире Tsargrad.tv указал политический обозреватель Сергей Латышев. Фактически, по его словам, в Соединенных Штатах уже идет гражданская война, только не пушками, а посредством бюрократии.

Россия же в данной ситуации получает козырь, поскольку, чем сильнее Трамп увязает в кризисе, тем меньшей ценностью для него становится Украина, считает эксперт.

«Необходимо воспользоваться наступающей американской «замятней» для того, чтобы укрепить свой суверенитет и максимально достичь поставленных целей на Украине», — уверен Латышев.

Как сообщает агентство Reuters, в США число задержанных и отмененных за день авиарейсов составило почти 13 тыс. на фоне продолжающегося шатдауна.

Отмечается, что 9 ноября были задержаны свыше 10 тыс. рейсов и более 2,7 тыс. были отменены из-за нехватки авиадиспетчеров.

Министр транспорта США Шон Даффи отметил, что ситуация может ухудшиться ко Дню благодарения, 27 ноября, если работа правительства не будет возобновлена.

Ранее Трамп призвал республиканцев отменить филибастер.