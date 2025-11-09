Трамп призвал республиканцев отменить филибастер

На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп призвал республиканцев быть «умной партией» и отменить филибастер
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social в очередной раз обратился к республиканцам в Сенате с настоятельным призывом упразднить правило филибастера и быть «умной партией».

В своем посте Трамп отметил определенные успехи в продвижении вопроса об отмене филибастера — инструмента, используемого демократами для блокировки принятия бюджета в Сенате.

«Республиканцам следует отменить филибастер (демократы сделают это при первой возможности!), прекратить шатдаун, принять множество важных «вещей» и победить на промежуточных выборах. Это так легко сделать. Будьте умной партией, а не глупой партией!» — поделился Трамп.

Филибастер представляет собой парламентский прием, направленный на искусственное затягивание процесса принятия законопроектов. В Сенате США демократы используют эту тактику, чтобы блокировать принятие закона о финансировании правительства. Партия меньшинства требует для принятия рассматриваемых законопроектов поддержки не менее 60 голосов.

Ранее в Белом доме оценили влияние шатдауна на экономику США.

