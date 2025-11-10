В Белоруссии назвали условия для выезда литовских фур со стоянки

Литовские фуры смогут покинуть Белоруссию только после возобновления движения через границу с Литвой. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Государственного таможенного комитета.

Отмечается, что в республике находится более 1,1 тыс. литовских фур.

«Транспортные средства будут находиться на стоянках вблизи пунктов пропуска «Каменный Лог», «Берестовица», «Бенякони», «Котловка», — говорится в сообщении ведомства.

Премьер Литвы Инга Ругинене заявляла о закрытии автомобильной границы с Белоруссией на месяц. Она подчеркнула, что безопасность граждан является непререкаемым приоритетом правительства. Поэтому, по ее словам, необходимо закрыть границу с Белоруссией, откуда исходят «определенные угрозы».

4 ноября кабмин Белоруссии заявил, что движение зарегистрированных в Европе грузовиков по белорусской территории будет ограничено до конца 2027 года.

Ограничения не распространяются на не зарегистрированные в Польше и Литве грузовики, которые следуют по строго определенному маршруту от КПП до места отгрузки перевозимого товара и обратно. Польский и литовский транспорт должен следовать через белорусско-польский или белорусско-литовский участок границы соответственно и при наличии разрешения на проезд.

Ранее в Литве призвали открыть границу с Белоруссией.