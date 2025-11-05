На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Литве призвали открыть границу с Белоруссией

Спикер Сейма Литвы Олекас призвал открыть границу с Белоруссией
true
true
true
close
Михаил Голенков/РИА Новости

Граница с Белоруссией после урегулирования проблемы с воздушными шарами контрабандистов должна быть открытой. Об этом в эфире радиостанции Ziniu radijas заявил спикер Сейма Литвы Юозас Олекас.

«Мы все равно хотим, чтобы жизнь продолжалась, и границы когда-нибудь снова были открыты», — сказал он.

Олекас отметил, что закрытие границы мешает людям жить нормальной жизнью.

Премьер Литвы Инга Ругинене заявляла о закрытии автомобильной границы с Белоруссией на месяц. Она подчеркнула, что безопасность граждан является непререкаемым приоритетом правительства. Поэтому, по ее словам, необходимо закрыть границу с Белоруссией, откуда исходят «определенные угрозы».

4 ноября кабмин Белоруссии заявил, что движение зарегистрированных в Европе грузовиков по белорусской территории будет ограничено до конца 2027 года.

Ограничения не распространяются на не зарегистрированные в Польше и Литве грузовики, которые следуют по строго определенному маршруту от КПП до места отгрузки перевозимого товара и обратно. Польский и литовский транспорт должен следовать через белорусско-польский или белорусско-литовский участок границы соответственно и при наличии разрешения на проезд.

Ранее Лукашенко заявил, что литовцы сами переправляли сигареты на метеозондах из Белоруссии.

