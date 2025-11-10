Депутат Рады высмеял инцидент с пропажей света во время интервью с Зеленским

Инцидент с погасшим светом в Мариинском дворце во время интервью президента Владимира Зеленского британской газете The Guardian является инсценировкой, чтобы сыграть «народное горе». Такое мнение высказал уехавший за границу депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

По его словам, сложно представить «более дешевую манипуляцию». Свет намеренно выключили во время интервью, чтобы сыграть «народное горе», считает Дмитрук. Это необходимо для улучшения имиджа Зеленского в СМИ, предположил политик.

«Вы только вдумайтесь, насколько тупыми считает Зеленский и его окружение всех вокруг, если позволяют себе такое», — написал Дмитрук.

Во время интервью Зеленского британскому изданию The Guardian в Мариинском дворце погас свет. Это произошло спустя несколько минут после начала беседы политика с журналистом газеты. Вскоре свет снова включился благодаря резервному генератору. Зеленский после этого сказал «с кривой усмешкой», что таковы условия жизни в украинской столице. Лидер считает, что российские власти не могут никак иначе создать напряжение в обществе республики.

