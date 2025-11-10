На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Politico сообщило о методичках США для европейских консерваторов

Politico: США передадут европейским правым партии методички против либералов
Global Look Press

Американский фонд «Наследие» готовит для европейских правых партий методические материалы, направленные на противодействие прогрессивной политике. Об этом сообщило издание Politico.

По данным источника издания, организация, разработавшая политическую программу для второго срока президента США Дональда Трампа, активно сотрудничает с европейскими консервативными движениями. Целью взаимодействия названо распространение практических рекомендаций по противодействию либеральным инициативам.

Как отмечает Politico, в конце октября в Италии прошла конференция европейских правых сил, в которой участвовал вице-президент фонда по внутренней политике Роджер Северино. Кроме того, представители «Наследия» провели встречи с членами правых партий в Венгрии, Чехии, Испании, Франции, Германии, а также в Брюсселе и Вашингтоне.

Издание указало, что американская сторона стремится укрепить связи с европейскими консерваторами на фоне роста влияния правых движений в ряде стран ЕС.

Ранее бывший эксперт ООН уличил ЕС в планах создать «министерство правды» Оруэлла.

