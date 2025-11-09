На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший эксперт ООН уличил ЕС в планах создать «министерство правды» Оруэлла

Бывший эксперт ООН де Зайас: ЕС хочет создать министерство правды против России
Global Look Press

Идея главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен по созданию нового «центра противодействия дезинформации», который направлен против России и Китая, говорит о желании Европейского союза создать «министерство правды» и цензуру. Об этом в соцсети X написал бывший независимый эксперт Совета ООН по правам человека Альфред де Зайас.

По его мнению, инициативы Брюсселя сводятся к институционализации режима цензуры. Это противоречит статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах о праве каждого человека беспрепятственно придерживаться своих мнений, а также искать, получать и распространять информацию.

Де Зайас считает, что в Евросоюзе создают «министерство правды», как в романе Джорджа Оруэлла «1984». В этом ведомстве работал главный герой книги, занимаясь непрерывной фальсификацией различной исторической информации (статистических данных, исторических фактов) на всех уровнях информирования населения.

О том, что Евросоюз намерен создать специализированный Центр для борьбы с якобы дезинформацией со стороны России, Китая и других стран, сообщалось накануне. Публикация документа о создании такого центра запланирована на 12 ноября. В нем утверждается, что «гибридные атаки» России и Китая с целью распространения влияния на Европу являются главной угрозой для ЕС.

Ранее в США закрыли центр Госдепа, обвинявший Россию в «дезинформации и пропаганде».

