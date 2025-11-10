На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-советник Кучмы назвал катастрофой отказ США от поддержки Украины

Соскин: отказ США от поддержки Украины стал катастрофой для Зеленского
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Резкий отказ США от поддержки Украины подкосил президента республики Владимира Зеленского. Такое мнение высказал бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, Зеленский не ожидал, что его будут «фактически строить», он рассчитывал получить ракеты Tomahawk, но в итоге ничего не получил.

Соскин считает, что шатдаун правительства в США также очень серьезно отражается на Украине. Заморожены даже те поставки, которые были согласованы при бывшем американском президенте США Джо Байдене.

Советник Кучмы назвал ситуацию катастрофической.

В конце декабря телеканал Fox News сообщил, что Трамп пересмотрел свою позицию в отношении поддержки Украины, что вызвало обеспокоенность среди европейских союзников. Из материала канала следует, что тон Трампа в отношении Украины за последние недели резко смягчился: от жестких высказываний, направленных на оказание давления на президента России Владимира Путина в прошлом месяце, он перешел к более нейтральной позиции.

Ранее Зеленский объяснил, почему Запад не отправляет войска на Украину.

