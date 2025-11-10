На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Великобритания проверяет китайские электробусы на возможность дистанционного отключения

FT: Британия заподозрила КНР в удаленном доступе к электробусам Yutong в стране
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Правительство Великобритании изучает возможность дистанционного отключения сотен китайских электрических автобусов, находящихся в эксплуатации по всей стране. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники в британских правительственных кругах.

Поводом для проверки стали выводы норвежского расследования, которое установило, что компания Yutong может удаленно останавливать или выводить из строя свои автобусы. В настоящее время в Великобритании эксплуатируется около 700 автобусов этого производителя, в основном в Ноттингеме, Южном Уэльсе и Глазго.

Министерство транспорта Великобритании подтвердило проведение проверки в сотрудничестве с Национальным центром кибербезопасности. Компания Yutong заявила, что использует удаленный доступ исключительно для технического обслуживания и оптимизации работы транспортных средств. Дания также начала аналогичную проверку после норвежского расследования.

Норвежская транспортная компания Ruter проводила испытания, которые показали, что Yutong имеет удаленный доступ к системам управления автобусами, включая контроль над аккумулятором и электропитанием, что теоретически позволяет производителю дистанционно останавливать транспортные средства.

Ранее The Times заявила о проблемах взаимодействия британских спецслужб.

