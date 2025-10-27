На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
The Times заявила о проблемах взаимодействия британских спецслужб

The Times: службы британской разведки MI5, MI6 и GCHQ плохо скоординированы
true
true
true
close
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Спецслужбы Великобритании испытывают сложности с взаимной коммуникацией и координацией действий. Об этом сообщает газета The Times.

Согласно докладу экс-советника британского премьер-министра Ника Тимоти, разведывательные ведомства страны показывают низкий уровень сотрудничества и разрозненную систему подотчетности. В документе от 2023 году говорится, что речь в первую очередь идет о службе контрразведки MI5, внешней разведке MI6 и Центре правительственной связи, который отвечает за радиоэлектронную разведку.

Издание утверждает, что споры между различными спецслужбами зачастую приводят к безвыходным ситуациям.

«МИД представляет точку зрения MI6, а МВД — точку зрения MI5. А это значит, что если премьер-министр не вмешается в ситуацию, то ситуация фактически тупиковая. Это кошмар», — отмечается в публикации.

В октябре сообщалось, что Блейз Метревели вступила в должность главы службы внешней разведки Великобритании MI6, став первой женщиной на данном посту.

Ранее британская контрразведка свернула борьбу с терроризмом из-за угрозы России и Китая.

