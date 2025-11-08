На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп хочет больше путешествовать по США в 2026 году

Bloomberg: Трамп планирует больше путешествовать по США перед выборами в конгресс
Win McNamee/Reuters

Президент США Дональд Трамп собирается больше путешествовать по стране в рамках кампании перед промежуточными выборами в конгресс в 2026 году. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Он [президент США Дональд Трамп] отчаянно хочет избежать повторения промежуточных выборов своего первого срока, когда демократы заполучили контроль над палатой представителей, законодательная повестка Трампа застопорилась, и ему дважды [пытались] объявить импичмент», — говорится в публикации.

28 октября спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон отметил, что Трамп знает об ограничениях на переизбрание, установленных конституцией Соединенных Штатов.

За день до этого глава Белого дома, комментируя возможность третьего президентского срока, признался, что не думал об этом, но его рейтинги лучше, чем когда-либо. В августе он заявил, что общественность хочет, чтобы он пошел на третий срок.

Ранее Трамп прокомментировал возможность избираться на пост вице-президента США в 2028 году.

Второй срок Трампа
