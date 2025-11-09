На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе предложили ЕС альтернативу конфискации российских активов

Профессор Дизен: Европе следует достигнуть соглашения с РФ по безопасности
Global Look Press

Европе следует достигнуть соглашения с Россией по безопасности, чтобы избежать гипотетического конфликта. Об этом в соцсети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Таким образом профессор прокомментировал публикацию Financial Times о том, что страны Евросоюза будут выплачивать средства Украине в случае нереализации плана по передаче российских активов.

По его мнению, Брюсселю следовало бы позвонить в Москву и договориться о взаимном соглашении по архитектуре безопасности Европы после холодной войны, что нужно было сделать еще 30 лет назад.

Накануне сообщалось, что страны Евросоюза (ЕС) будут вынуждены выплачивать Украине проценты от кредита в случае, если план по передаче €140 млрд из замороженных активов Банка России не будет реализован. Так, по данным издания, при таком сценарии Италия ежегодно будет выделять €675 млн, а Бельгия — почти €200 млн в год.

Большая часть замороженных в Европе российских активов — чуть более €200 млрд — заблокирована в депозитарии Euroclear в Бельгии. Площадка неоднократно выступала против экспроприации этих средств.

Ранее Зеленский заявил, что пришло время принять решение по замороженным активам РФ.

