В США заявили об усилении негативного эффекта шатдауна

На фоне продолжающейся приостановки работы американского правительства (шатдаун) экономическая ситуация в Соединенных Штатах ухудшается. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу ABC.

«Мы увидели влияние (шатдауна — прим. ред.) на экономику с первого же дня, но ситуация становится все хуже и хуже. <..> Есть оценки, согласно которым экономический рост в этом квартале может сократиться вполовину», — сказал глава ведомства.

В Соединенных Штатах продолжается шатдаун, начавшийся 1 октября. Несмотря на 14 попыток, Сенат так и не смог утвердить законопроект о временном финансировании государственных учреждений, что и привело к «шатдауну».

1 ноября президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии юридической возможности выделять средства на Программу продовольственной помощи в условиях шатдауна.

Ранее сообщалось, что шатдаун повлиял на поставки НАТО американского оружия для Украины.