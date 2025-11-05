В «Би-би-си» заявили, что не причастны к подделке речи Трампа о Капитолии

Британская телерадиокомпания «Би-би-си» заявила, что фальшивую речь президента Соединенных Штатов Дональда Трампа смонтировала не связанная с ней продюсерская компания October Films Ltd. Об этом сообщает RT.

Представитель «Би-би-си» заверил, что вещатель «тщательно изучает» полученную информацию о фейке.

На то, что речь Трампа была сфальсифицирована, 3 ноября обратила внимание газета Daily Telegraph. По данным издания, передача BBC Panorama в октябре 2024 года ввела зрителей в заблуждение, показав, как глава Соединенных Штатов якобы сообщает своим сторонникам, что планирует пойти с ними, чтобы «бороться изо всех сил».

Как отмечает газета, в действительности американский лидер заявил, что пойдет со своими сторонниками, чтобы «мирно и патриотично заставить их голоса быть услышанными».

Далее в эфире показали кадры людей с флагами, идущих к Капитолию, создав при этом впечатление того, что сторонники Трампа откликнулись на его «призыв», однако это было снято до того, как президент США начал произносить свою речь.

