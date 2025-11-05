На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «Би-би-си» заявили, что не причастны к подделке речи Трампа о Капитолии

«Би-би-си»: в подделке речи Трампа виновата компания October Films Ltd.
true
true
true
close
Global Look Press

Британская телерадиокомпания «Би-би-си» заявила, что фальшивую речь президента Соединенных Штатов Дональда Трампа смонтировала не связанная с ней продюсерская компания October Films Ltd. Об этом сообщает RT.

Представитель «Би-би-си» заверил, что вещатель «тщательно изучает» полученную информацию о фейке.

На то, что речь Трампа была сфальсифицирована, 3 ноября обратила внимание газета Daily Telegraph. По данным издания, передача BBC Panorama в октябре 2024 года ввела зрителей в заблуждение, показав, как глава Соединенных Штатов якобы сообщает своим сторонникам, что планирует пойти с ними, чтобы «бороться изо всех сил».

Как отмечает газета, в действительности американский лидер заявил, что пойдет со своими сторонниками, чтобы «мирно и патриотично заставить их голоса быть услышанными».

Далее в эфире показали кадры людей с флагами, идущих к Капитолию, создав при этом впечатление того, что сторонники Трампа откликнулись на его «призыв», однако это было снято до того, как президент США начал произносить свою речь.

Ранее Трамп высказался о запасах ядерного оружия у России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами