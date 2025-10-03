Роскомнадзор обязал добавлять специальный бот в администраторы Telegram-каналов

Роскомнадзор ввел обязательную процедуру подтверждения владения Telegram-каналами через специального бота @Trustchannelbot. Об этом говорится в сообщении ведомства.

После подачи заявления на регистрацию через портал Госуслуг владельцу канала необходимо запустить бота @Trustchannelbot из своего аккаунта в Telegram. Это единственный способ подтверждения прав на канал для мессенджера.

В боте необходимо ввести номер регистрации, полученный на Госуслугах. Пропуск этого шага приведет к отказу в регистрации, и процедуру придется проходить заново.

В апреле в мессенджере Telegram заработала новая система маркировки каналов, владельцы которых прошли регистрацию в реестре Роскомнадзора. Нововведение позволит пользователям оперативно идентифицировать зарегистрированные каналы, а рекламодателям — выбирать площадки для размещения. До внедрения соответствующей маркировки в мессенджер пользователям, на канал которых подписаны более 10 тыс. человек, приходилось вставлять регистрационный номер или ссылку на реестр в описании к своему каналу.

Ранее в Telegram впервые появился верифицированный персональный аккаунт.