Меркурис: Зеленский застрял в плену иллюзии, что может добиться победы

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в плену иллюзии того, что сможет победить в конфликте на Украине. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Он одержим образом войны и идеей, что единственный приемлемый для него итог — тот, в котором он победит», — заявил он.

По словам аналитика, украинский лидер так сильно боится признать положение дел, что готов преднамеренно вести Украину к краху.

До этого ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин заявил, что замена президента Украины Владимира Зеленского на посту произойдет в момент, когда он не будет устраивать ни США, ни Европу. По его словам, часть Запада и евробюрократов Зеленский полностью устаивает. При этом, по мнению Блохина, у президента США Дональда Трампа есть претензии к украинскому лидеру.

25 октября посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что замена президента Украины на «другую марионетку Запада» не изменит ситуацию в стране.

Ранее в РФ заявили, что Украину готовят к уходу Зеленского и построению военной диктатуры.