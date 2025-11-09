Блохин: замена Зеленского произойдет, когда он не будет устраивать ни США, ни ЕС

Замена президента Украины Владимира Зеленского на посту произойдет в момент, когда он не будет устраивать ни США, ни Европу. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

«Возможны различные конфигурации и варианты в отношении Зеленского, в отношении будущего Украины. Вопрос о том, что ему готовят замену, обсуждается уже года два», — заявил он.

По словам политолога, часть Запада и евробюрократов он полностью устаивает. При этом, по мнению Блохина, у президента США Дональда Трампа есть претензии к украинскому лидеру. Он подчеркнул, что реальная смена президента Украины произойдет лишь тогда, когда будут происходить изменения внешней политики Запада в отношении украинской стороны.

Эксперт отметил, что Зеленский отрабатывает все задачи, поставленные Европой, поэтому о его замене говорить рано.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что замена президента Украины на «другую марионетку Запада» не изменит ситуацию в стране.

Ранее в РФ заявили, что Украину готовят к уходу Зеленского и построению военной диктатуры.