В силовых структурах заявили, что Украину готовят к уходу Зеленского

РИА Новости: Украину готовят к построению военной диктатуры и уходу Зеленского
Alina Smutko/Reuters

Украина готовится к построению военной диктатуры с новым лидером взамен нынешнего президента страны Владимира Зеленского. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

Источник агентства обратил внимание на недавнюю публикацию в украинских средствах массовой информации архивных интервью матери украинского лидера о любви ее сына к «мясорубкам».

«Увидев публикации, у каждого украинца в голове образуется четкая логическая связь с текущей ситуацией на Украине», — сказал собеседник агентства.

Он выразил уверенность, что «это не случайность». По мнению источника РИА Новости, кому-то уже дали команду уничтожить репутацию Зеленского «для подготовки его поста для нового амбициозного лидера».

«Это будет кто-то из бывших или действующих военных, который построит на Украине военную диктатуру, что выгодно Западу», — сказал представитель силовых структур.

Накануне украинский общественный деятель Николай Томенко заявил, что команда Зеленского начала готовиться к выборам в стране. По его словам, этот вопрос уже рассматривают на совещаниях на местном уровне.

Ранее Верховная рада Украины проголосовала за отмену выборов в органы местной власти.

