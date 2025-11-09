На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров добавил третьего союзника России к армии и флоту

Лавров назвал армию, флот и воздушно-космические силы союзниками России
true
true
true
close
Kaan Soyturk/Reuters

Помимо армии и военно-морского флота России ее союзником являются также воздушно-космические силы (ВКС). Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы часто вспоминаем, что у России по-прежнему два союзника — армия и флот, но, безусловно, нужно добавлять Воздушно-космические силы», — сказал Лавров.

Таким образом министр сделал отсылку к словам, приписываемым императору Александру III о том, что у России есть только два союзника – армия и флот.

4 ноября, в День народного единства, президент Владимир Путин в Кремле наградил создателей крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдона». Глава государства поблагодарил всех, кто участвовал в создании этого «мощного, эффективного, уникального оружия».

По его словам, результат, которого добились специалисты, имеет историческое значение для России, для обеспечения безопасности и стратегического паритета нашей страны на десятилетия вперед.

Ранее Лавров объяснил «давними инстинктами пиратов» желание Европы конфисковать активы РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами