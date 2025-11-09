Лавров добавил третьего союзника России к армии и флоту

Помимо армии и военно-морского флота России ее союзником являются также воздушно-космические силы (ВКС). Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров, чьи слова приводит РИА Новости.

«Мы часто вспоминаем, что у России по-прежнему два союзника — армия и флот, но, безусловно, нужно добавлять Воздушно-космические силы», — сказал Лавров.

Таким образом министр сделал отсылку к словам, приписываемым императору Александру III о том, что у России есть только два союзника – армия и флот.

4 ноября, в День народного единства, президент Владимир Путин в Кремле наградил создателей крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдона». Глава государства поблагодарил всех, кто участвовал в создании этого «мощного, эффективного, уникального оружия».

По его словам, результат, которого добились специалисты, имеет историческое значение для России, для обеспечения безопасности и стратегического паритета нашей страны на десятилетия вперед.

Ранее Лавров объяснил «давними инстинктами пиратов» желание Европы конфисковать активы РФ.