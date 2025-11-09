На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мишустин выразил благодарность служителям РПЦ за труд в зоне СВО

Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил служителей Русской православной церкви (РПЦ) за самоотверженный труд в зоне проведения спецоперации. Телеграмма, адресованная патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также участникам и гостям XII Общецерковного съезда по социальному служению, опубликована на сайте правительства.

Мишустин отметил социальную и гуманитарную миссии церковных служителей. Он указал, что во все времена РПЦ была хранительницей традиций народа страны. Кроме того, подчеркнул глава кабмина, Русская православная церковь приобщает людей к духовным истокам, участвует в общественной жизни, реализует свой созидательный потенциал в делах милосердия, а также играет важнейшую роль в решении социальных задач государства.

«Благодаря самоотверженному труду служителей Церкви воплощаются в жизнь значимые инициативы, программы и проекты», — говорится в телеграмме.

В сентябре протоиерей РПЦ Андрей Ткачев заявил, что у бойцов СВО, которые приезжают с фронта на побывку, накопились определенные вопросы к ряду россиян, предпочитающих абстрагироваться от того, что страна участвует в военном конфликте.

Ранее верховный муфтий РФ заявил, что готов «рвануть» в зону СВО с патриархом.

