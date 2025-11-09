На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предупредили Украину о «масштабном ответе» за удар по Белгороду

Депутат Колесник: ответ ВС РФ на удар ВСУ по Белгороду будет масштабным
Владимир Федоренко/РИА Новости

Ответ армии России на атаку ВСУ по Белгороду, после которой системы энергоснабжения и теплоснабжения города получили серьезные повреждения, будет гораздо более масштабным. Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Что касается ответа, он будет несомненным и гораздо более масштабным за налет на Белгородскую область и критическую инфраструктуру», — сказал Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что все неполадки будут восстановлены в ближайшее время.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что системы энергоснабжения и теплоснабжения Белгорода получили серьезные повреждения в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ. Гладков выразил надежду, что произошедшее не создаст большого дискомфорта для жителей Белгорода. Он добавил, что власти в ближайшее время примут необходимые решения.

8 ноября губернатор Белгородской области заявил, что около 20 тыс. местных жителей временно остались без света из-за атаки со стороны ВСУ. Перебои с электроснабжением зафиксировали в части поселка Дубовое и на нескольких улицах в Белгороде.

Ранее эксперт раскрыл последствия массированного удара «Кинжалами» по Украине.

