В Госдуме предупредили Украину о «масштабном ответе» за удар по Белгороду

Депутат Колесник: ответ ВС РФ на удар ВСУ по Белгороду будет масштабным

Ответ армии России на атаку ВСУ по Белгороду, после которой системы энергоснабжения и теплоснабжения города получили серьезные повреждения, будет гораздо более масштабным. Об этом NEWS.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Что касается ответа, он будет несомненным и гораздо более масштабным за налет на Белгородскую область и критическую инфраструктуру», — сказал Колесник.

Парламентарий подчеркнул, что все неполадки будут восстановлены в ближайшее время.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что системы энергоснабжения и теплоснабжения Белгорода получили серьезные повреждения в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ. Гладков выразил надежду, что произошедшее не создаст большого дискомфорта для жителей Белгорода. Он добавил, что власти в ближайшее время примут необходимые решения.

8 ноября губернатор Белгородской области заявил, что около 20 тыс. местных жителей временно остались без света из-за атаки со стороны ВСУ. Перебои с электроснабжением зафиксировали в части поселка Дубовое и на нескольких улицах в Белгороде.

