Эксперт раскрыл последствия массированного удара «Кинжалами» по Украине

Капитан Дандыкин: удары «Кинжалами» по Украине сорвут производство БПЛА
Евгений Биятов/РИА Новости

Удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по территории Украины подрывают работу ВПК республики. Об этом NEWS.ru заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По его словам, удары ВС РФ повлияют на промышленность, производство дронов, ракет и боеприпасов. Атаки «Кинжалами» стали ответом на попытки ВСУ устроить водную блокаду Крыма еще до начала СВО, считает он.

Сегодня удары наносятся и по аэродромам, поскольку украинские самолеты продолжают вылеты, а Британия могла передать Киеву новые ракеты Storm Shadow. Дандыкин предположил, что удары будут только усиливаться.

Накануне ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК). В публикации говорится, что все цели удара были достигнуты, «все назначенные объекты поражены».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский поделился подробностями удара ВС РФ по Украине.

