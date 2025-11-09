Дипломат заявил о шансе США разъяснить позицию по ядерным испытаниям

Ульянов заявил, что разъяснения США по поводу ядерных испытаний давно назрели

США в скором времени получат возможность прояснить свою позицию относительно испытаний ядерного оружия. Об этом в своем Telegram-канале написал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он обратил внимание, что на 10 ноября запланировано начало сессии Подготовительной комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

«Это будет хорошей возможностью для США прояснить позицию Вашингтона в отношении ядерных испытаний. Соответствующие разъяснения давно назрели», — отметил дипломат.

По его мнению, эта тема в любом случае окажется в центре внимания на предстоящей встрече. По ней будет задано большое количество вопросов и сделано множество комментариев, добавил Ульянов.

30 октября американский лидер Дональд Трамп поручил министерству войны немедленно начать ядерные испытания, связав свое решение с действиями «других ядерных держав». Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российское руководство ждет официальных разъяснений от США относительно заявления о возобновлении испытаний ядерного оружия.

Ранее Трамп назвал значительными запасы ядерного оружия у РФ.