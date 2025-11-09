На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров уличил Запад в изучении использования техники в ходе СВО

Лавров: Запад под микроскопом изучает опыт использования техники РФ в ходе СВО
Kaan Soyturk/Reuters

Опыт использования российской стороной своей военной техники в ходе спецоперации на Украине под микроскопом изучается западными странами. Об этом в интервью для программы «Военная приемка» телеканала «Звезда» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что после того, как Россия была вынуждена направить подразделение вооруженных Воздушно-космических сил в Сирийскую Арабскую Республику, чтобы пресечь деятельность ИГИЛ (организация запрещена в России), многие эксперты высоко оценили работу российских боевых подразделений на технике в ходе боевого соприкосновения.

«Сейчас, во время специальной военной операции, наш опыт изучается буквально под микроскопом, в том числе и западными странами», — рассказал министр.

Лавров добавил, что использование военной техники является важной составляющей так называемого веса государства на мировой арене, а также его авторитета и репутации.

Глава МИД подчеркнул, что продукция АО «Рособоронэкспорт» абсолютно конкурентна и демонстрирует сильные стороны на поле боя.

До этого он отметил, что российская сторона не раскрывает все детали обсуждений по украинскому вопросу с властями США по понятным причинам. Он добавил, что Россия всегда комментирует все ложные сообщения и следит за информацией.

Ранее Лавров объяснил «давними инстинктами пиратов» желание Европы конфисковать активы РФ.

