Бизнесмен Дотком призвал к переговорам после отключения ТЭС на Украине

Основатель Megaupload Дотком призвал к миру после отключения ТЭС на Украине
Nigel Marple/Reuters

Основатель файлообменников Megaupload и Mega, немецко-финский предприниматель Ким Дотком на своей странице в соцсети X призвал к переговорам после отключения тепловых электростанций (ТЭС) на Украине.

«В Киеве нет электричества. Все государственные электростанции отключены. Скоро зима. Заключите мир», — написал он.

8 ноября госкомпания «Центрэнерго» в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила, что все государственные ТЭС Украины остановлены. В публикации говорится, что «сейчас ноль генерации» и то, что «потеряно все, что восстанавливали в круглосуточном режиме». Утверждается, что причиной стали удары российских военных по украинской энергетической инфраструктуре.

Позже военный корреспондент Александр Коц призвал не верить громким заголовкам о прекращении работы всех государственных ТЭС Украины. По его словам, у «Центрэнерго» всего две ТЭС — Трипольская электростанция в Киевской области и Змиевская электростанция в Харьковской области.

Как подчеркнул военкор, данные о том, что «все станции в огне» и «сейчас ноль генерации» не соответствуют действительности, поскольку остановка генерации электроэнергии именно станциями указанной компании не означает прекращение генерации по всей стране.

Ранее в Киеве ввели экстренные отключения света.

Новости Украины
