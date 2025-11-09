В России заявили о старте кампании по отставке Сырского

На Украине постепенно начинается кампания по отставке главкома ВСУ Александра Сырского на фоне ситуации в Красноармейске (украинское название – Покровск). Такое предположение выдвинул Telegram-канал «Военная хроника».

«С украинской стороны усиливается критика в адрес Сырского из-за отсутствия реальных планов по деблокированию Покровска. Ему ставят в вину как неудачные решения в тактическом плане, так и потерю времени, которое Россия использует для закрепления в городе и создания опорной базы для дальнейшего продвижения», — говорится в сообщении.

Авторы указывают, что большая часть критики главкома ВСУ основана на том, что он не предлагает ничего, кроме прямых штурмов. На этом фоне «постепенно начинается кампания по его отставке», пишет «Военная хроника».

Российские военные почти полностью окружили Красноармейск. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, ВСУ уже не смогут вывести личный состав из города. По данным Mash, сейчас в окружении находятся примерно две тысячи украинских бойцов. По словам эксперта Андрея Марочко, судьба Красноармейска предрешена, а ВС России уже зачищают северные окраины города. Подробнее — в материале »Газеты.Ru».

