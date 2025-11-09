Глава МИД Бельгии не долетел до Колумбии из-за проблем с самолетом

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево не смог долететь до Колумбии для участия в саммите ЕС и стран Латинской Америки из-за серии проблем с его самолетом. Об этом сообщил агентству Belga пресс-секретарь МИД страны.

По словам собеседника агентства, самолет, на борту которого был Прево и бельгийская делегация, совершил экстренную посадку в Сен-Мартене, на Малых Антильских островах, из-за проблем с двигателем. По этой причине глава МИД Бельгии пропустит серию запланированных двухсторонних встреч в рамках саммита, говорится в публикации.

В МИД Бельгии также рассказали, что до этого самолет был вынужден развернуться над Великобританией из-за проблемы с топливом.

«Каждый раз подрывается авторитет Бельгии и, кроме того, способность участвовать в различных саммитах», — посетовал пресс-секретарь МИД страны.

8 ноября журнал Der Spiegel сообщил, что министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль отправился в Колумбию обычным рейсовым самолетом из-за поломки правительственного авиалайнера. Уточняется, что в самолете A350 был выявлен технический дефект, так что Вадефуль вместе с делегацией и журналистами был вынужден лететь другим способом.

Саммит Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) и ЕС пройдет в Колумбии с 9 по 10 ноября. Основными темами обсуждения заявлены укрепление торговых связей и борьба с организованной преступностью на фоне растущего давления со стороны США на европейских союзников и латиноамериканские страны.

Ранее с самолетом министра обороны Испании произошел инцидент над Россией.