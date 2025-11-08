На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Германии отправится в Колумбию обычным рейсом

Глава МИД ФРГ Вадефуль полетит в Колумбию обычным рейсом из-за поломки самолета
Nadja Wohlleben/Reuters

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль отправится 8 ноября в Колумбию обычным рейсовым самолетом из-за поломки правительственного авиалайнера. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Отмечается, что вылет дипломата с делегацией и журналистами был запланирован из Гамбурга после полудня. Однако в правительственном самолете A350 был выявлен технический дефект, так что Вадефуль был вынужден лететь другим способом. Какой компанией он полетит в Латинскую Америку, издание не уточняет.

Глава МИД ФРГ полетит в Санта-Марту, где состоится саммит Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК) — ЕС.

В прошлом предшественница Вадефуля на посту главы МИД Германии Анналена Бербок и другие германские министры не раз вынуждены были вносить коррективы в планы своих зарубежных поездок из-за дефектов в правительственных самолетах.

Ранее в США военный самолет приземлился на трассу и чуть не протаранил авто с человеком.

