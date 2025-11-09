Эксперт обратил внимание на поведение Зеленского после встречи Трампа и Орбана

Президент Украины Владимир Зеленский занервничал из-за прошедшей встречи американского лидера Дональда Трампа и премьера Венгрии Виктора Орбана. На это обратил внимание бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, чьи слова передает РИА Новости.

«Орбан наделал делов для Зеленского. Зеленский нервничал, видели его? <…> Чувствовал, что Орбан ему натворит там у Трампа», — отметил Соскин.

По его предположению, Орбан мог привести Трампу некий компромат на украинского лидера и его окружение в ответ на резкие высказывания и угрозы Киева в адрес Будапешта. Согласно оценке эксперта, для Зеленского складывается «очень плохая ситуация».

«Зеленский говорил: «Мы покажем, мы этого Орбана, мы ему покажем. Ну, может, есть, что показать — но Орбан показал, видимо, больше», — констатировал экс-советник.

7 ноября состоялась встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента США Дональда Трампа. В ходе переговоров глава Белого дома заявил о готовности рассмотреть возможность предоставления Будапешту исключения для закупок российской нефти в обход санкций в связи с географической уязвимостью страны. Лидеры также обсудили украинский конфликт, при этом Трамп подтвердил возможность проведения саммита с главой РФ Владимиром Путиным в Будапеште. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский пообещал, что Украина «не позволит» России продавать нефть в Венгрию.