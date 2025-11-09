На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт обратил внимание на поведение Зеленского после встречи Трампа и Орбана

Экс-советник Соскин: Зеленский занервничал из-за встречи Трампа и Орбана
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский занервничал из-за прошедшей встречи американского лидера Дональда Трампа и премьера Венгрии Виктора Орбана. На это обратил внимание бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, чьи слова передает РИА Новости.

«Орбан наделал делов для Зеленского. Зеленский нервничал, видели его? <…> Чувствовал, что Орбан ему натворит там у Трампа», — отметил Соскин.

По его предположению, Орбан мог привести Трампу некий компромат на украинского лидера и его окружение в ответ на резкие высказывания и угрозы Киева в адрес Будапешта. Согласно оценке эксперта, для Зеленского складывается «очень плохая ситуация».

«Зеленский говорил: «Мы покажем, мы этого Орбана, мы ему покажем. Ну, может, есть, что показать — но Орбан показал, видимо, больше», — констатировал экс-советник.

7 ноября состоялась встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента США Дональда Трампа. В ходе переговоров глава Белого дома заявил о готовности рассмотреть возможность предоставления Будапешту исключения для закупок российской нефти в обход санкций в связи с географической уязвимостью страны. Лидеры также обсудили украинский конфликт, при этом Трамп подтвердил возможность проведения саммита с главой РФ Владимиром Путиным в Будапеште. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский пообещал, что Украина «не позволит» России продавать нефть в Венгрию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами