ЛДПР хочет вернуть на герб России Георгия Победоносца

Слуцкий: на гербе должен быть Георгий Победоносец, а не просто всадник
true
true
true
close
Павел Бедняков/РИА Новости

В Федеральный закон «О Государственном гербе Российской Федерации» нужно вернуть слова о Святом Георгии Победоносце на гербе страны, поскольку это поднимает силу и дух народа. Об этом говорится в проекте текста выступления главы ЛДПР Леонида Слуцкого, документ есть у «Газеты.Ru».

«ЛДПР внесет проект изменений в закон «О Государственном гербе Российской Федерации», чтоб заменить безликое словосочетание «серебряный всадник» на «Святой Георгий Победоносец», — подчеркнул он.

Слуцкий выразил уверенность в том, что поправка встретит искренний отклик русского народа, поскольку предложение поступило от самих избирателей.

По словам политика, Россия в ходе военной операции на Украине сражается не только на поле боя, «но и в сфере духа». На этом фоне актуален разящий дракона Святой Георгий – символ победы добра над злом, указал Слуцкий.

«Так не пора ли попрощаться с безликим «серебряным всадником» и вернуть на законное место Святого Георгия?» — задался вопросом он.

Депутат добавил, что такие святые, как Святой Георгий Победоносец, «веками вдохновляли на подвиг русских воинов и стали аллегорией ратной доблести».

Глава партии также напомнил, что в последние годы было сделано многое для защиты русских святынь и символов. Государственной думой, к примеру, был остановлен «крестопад». ЛДПР обратилась к «Яндексу» с просьбой корректно отображать на мобильных картах религиозные объекты.

В апреле фракция ЛДПР предложила штрафовать за публичное распространение изображений православных храмов, а также других культовых сооружений без характерных религиозных символов, для юридических лиц штраф может доходить до 500 тысяч рублей.

Ранее священник рассказал о связи воспитания патриотизма с православием.

