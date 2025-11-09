На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США пришли к неутешительным выводам о коррупции на Украине

Экс-чиновник Уилкерсон назвал Украину коррумпированным и преступным государством
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Экс-руководитель аппарата госсекретаря США, полковник Сухопутных войск в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что все представители власти Украины, с которыми он контактировал в 2002-2005 годах, были коррупционерами и преступниками. Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что «довольно много» знал о ситуации на Украине в тот период, поскольку, будучи главой аппарата госсекретаря Колина Пауэлла, много контактировал с людьми вроде Юлии Тимошенко, а также представителями «олигархических кругов Киева».

Уилкерсон заявил, что не смог найти ни одного человека в руководстве Украины, который не был бы коррумпирован. Вся политическая структура республики была коррумпирована, констатировал эксперт. Он также сообщил, что имел дело и с Виктором Ющенко, который приезжал в США на лечение.

«И я обнаружил, что с кем бы я ни общался на Украине, все они были преступниками», — заявил Уилкерсон.

До этого бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что в рамках давления на Украину Запад заказал аудит выведенных из страны средств, в том числе в криптовалюте в рамках расследования махинаций властей Киева.

Ранее в конгрессе США уличили Зеленского в многомиллионных переводах в банк Саудовской Аравии.

