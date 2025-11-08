На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский поделился подробностями удара ВС РФ по Украине

Зеленский заявил, что ВС РФ выпустили 450 БПЛА и 45 ракет по территории Украины
Stefan Jeremiah/AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за прошедшую ночь ВС РФ выпустили более 450 БПЛА и 45 ракет по территории республики. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

В связи с этим украинский лидер призвал к новым санкциям, поскольку давление на Россию «должно быть сильнее». Речь идет о конфискации замороженных активов РФ, дополнительных рестрикциях и усилении поддержки Киева, указал политик.

«До сих пор не под санкциями атомная энергетика России, до сих пор российский ВПК получает западную микроэлектронику, больше давления должно быть и по торговле нефтью и газом. Рассчитываем на соответствующие решения Америки, Европы, стран «семерки», — сказал Зеленский.

До этого Telegram-канал «Военная хроника» писал, что российские войска, предположительно, нанесли самый масштабный с начала спецоперации удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по военным объектам на Украине.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский пообещал, что Украина «не позволит» России продавать нефть в Венгрию.

