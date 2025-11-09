На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-глава МИД Австрии объяснила, почему США и Россия не могут договориться по Украине

Кнайсль: в конгрессе США находится сильное украинское лобби
true
true
close
Максим Блинов/РИА Новости

Не стоит недооценивать влияние украинского лобби в конгрессе США на позицию Вашингтона в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в беседе с РИА Новости.

«Я даже не могу сказать, не хочу спекулировать (смогут ли Россия и США договориться в вопросе украинского урегулирования. — «Газета.Ru»). Но что мы увидели в последнее время, так это то, что многое зависит от конгресса», — сказала Кнайсль.

Она отметила, что даже если администрация США поменяется, остаются члены конгресса. По ее словам, там очень сильное украинское лобби, влияние которого, по мнению политика, было недооценено российской стороной.

До этого сенатор США от Республиканской партии Рэнд Пол предрек «настоящий ад», если американский президент Дональд Трамп внезапно сменит свой курс и начнет снабжать Украину оружием и деньгами, а также заставит США вмешаться в конфликт и начать воевать против России.

Ранее экс-глава МИД Австрии рассказала о «большой уступке» Западу со стороны РФ.

