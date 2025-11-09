В Финляндии заявили, что Рютте противоречит сам себе

Генсек НАТО Марк Рютте противоречит себе, делая заявления о ядерной угрозе со стороны России и поощряя помощь Украине. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети Х.

«Похоже на то, что он забыл отчитать Министерство обороны Бельгии, заявившее, что якобы может уничтожить Россию ядерным оружием. Россия ведет экзистенциальную войну», — написал он.

Политик заявил, что если страны НАТО обеспокоены возможной ядерной войной, то им стоит перестать поставлять вооружения Украине.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился к президенту России Владимиру Путину с предупреждением о недопустимости использования ядерного оружия.

Незадолго до того Марк Рютте в интервью Antena 3 CNN заявил, что если Россия атакует одну из стран Североатлантического альянса, то ее ждет «разрушительный ответ». Он подчеркнул, что не верит в нападение России на военный блок поскольку она якобы «не сможет победить», но предупредил о последствиях подобных действий.

Ранее Рютте пригрозил России «разрушительным» ответом при нападении на НАТО.